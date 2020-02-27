國人的飲食習慣逐漸西化，三高疾病發生率已經逐年提升，所導致的腦血管疾病、心血管疾病及周邊動脈血管疾病的盛行率也在不斷攀升。在台灣，心血管疾病早已蟬聯10大死因前3名多年，也使得一般民眾始終將焦點放在心血管疾病，反而忽略了周邊血管阻塞疾病所造成的危害與嚴重性。

台北慈濟綜合醫院心導管室主任兼週邊血管中心主任黃玄禮指出，周邊血管阻塞的成因與全身動脈粥狀硬化的危險因子相同，包括糖尿病、高血壓、抽菸、高血脂症、年齡老化、慢性腎功能不全及血液黏稠度過高或有發炎情況的人，都是周邊血管病變的高危險族群。

1、男性：黃玄禮進一步說明，除了上述高危險族群外，在臨床統計上，也有男多於女的趨勢，以輕症患者來看，男女比率約為2：1，推斷與男性抽菸人口較多有關係。

2、年長者：年紀大的人，多數是因為器官出現退化所致，55歲以上的一般民眾，有周邊動脈血管疾病的盛行率約5%，在台北慈濟醫院新成立的周邊血管中心所做的統計中，分析過去8年因較嚴重的周邊動脈血管阻塞接受血管內介入治療的550個病患，40～59歲的年齡層中，其發生率為3.5%，而在80歲以上的年齡層中，周邊動脈血管阻塞的發生率也占25.6%。

3、抽菸族群：抽菸也會增加週邊動脈血管阻塞的風險達2～6倍，且有超過4成周動脈血管阻塞的患者皆有抽菸史。

4、糖尿病患：糖尿病患所導致的周邊動脈血管阻塞，更高達8成左右 。注意肢體末端變化，避免截肢

根據統計，有將近80%患有週邊血管疾病的病患，好發處大多集中於髂動脈以下部位的下肢動脈血管，而罹患此類疾病的患者，也常會合併心臟冠狀動脈、頸動脈或腎動脈狹窄阻塞等問題。總而言之，無論是動脈或靜脈周邊血管阻塞，都是非外傷下肢截肢的主要原因。

因此，及早發現、確定診斷且積極治療，才能有效防止疾病的惡化，改善生活品質且降低死亡風險。而在治療上，除了使用藥物之外，也應該積極戒菸、控制血壓、血糖及血脂，持續且規律地復健。另一方面，若藥物治療效果不彰，也可考慮血管重建手術，以避免患肢截肢的風險。

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(中時電子報)