新冠肺炎疫情肆虐，全球貿易活動面臨巨大挑戰，耶魯大學專家羅奇（Stephen Roach）近期發表一篇文章，提到疫情打亂大陸經濟運作，也波及大型跨國企業，可說是對已經處在疲弱狀態的全球經濟重大打擊，美國經濟數據雖然還有支撐，但在前景不明之下，美國出口貿易恐面臨大麻煩。

羅奇以「當中國一打噴嚏，全球經濟就感冒」為題，2019年全球經濟成長2.9%，為2008年金融海嘯以來最低增速，僅比觸及全球經濟衰退2.5％的門檻高出0.4個百分點，各大經濟體都出現萎縮現象，使得2020年前景更加不確定。

全球第四大經濟體日本，去年第四季度GDP年增率衰退6.3％，遠高於預期，因為消費稅提高至10%是主因；德國、法國的工業產值也急速下降。

相比之下，美國經濟表現出相對較強的彈性，但2019年第四季度實際GDP增速2.1％很難算是經濟穩定成長。若以大陸現在平均購買力來計算，它是全球最大的經濟體，然而在2019年最後一個季度增長放緩至7％，達到27年來低點。

過去1個月，北京當局因應疫情實施封閉式管理，讓大陸經濟幾乎陷入停擺，大陸如今身為全球最大出口國，在全球供應鏈扮演極重要地位，但在疫情影響之下，企業紛紛發出預警，像是蘋果近期稱Q1營收恐無法達標，就是大陸消費意願明顯下降所致。

由於亞洲經濟體以大陸作為主要外部需求來源，日本、南韓經濟數據也受到影響呈現疲軟，歐洲經濟也受到大陸需求下降，預料最依賴大陸的德國恐怕會受到重大衝擊。

羅奇表示，大陸為美國第3大出口市場，加上美國2月初採購經理人信心指數下墜，沒有國家可以在這場風暴下逃過一劫。2003年SARS爆發時，大陸在全球產出的份額占比為8.5%，如今卻已經達到19.7%。

羅奇認為，儘管疫情終究會過去，預計疫苗能在6至12個月開發成功，但這也代表至少大陸將有2個季度經濟成長缺口，這與市場傳出「逢低買入」消息，無疑是對過度樂觀的市場一個警告。

(中時電子報)