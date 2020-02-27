女王拒讓梅根與哈利使用「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）品牌

儘管薩塞克斯公爵夫婦梅根與哈利淡出英國王室，但仍堅持需要「有效維安」，而這得要12名警員隨侍在側，跟著他們在世界各地到處跑。

據《鏡報》（Mirror）與《信使新聞報》（The Mercury News）報導，由於兩人尋求經濟獨立，追著財富跑，可望賺進數以億計美元，足跡遍及全球，1年的維安費用可能飆升達2,500萬美元（近7.6億台幣）。

除了費用驚人外，兩夫婦遠離英國，住在加拿大，搭機出席各式商業與慈善活動，令英國警方擔心，保護他們可能成為「維安惡夢」。

另一方面，究竟是英國，還是加拿大納稅人該埋單，也是爭議的焦點。加拿大納稅人聯盟卑詩省董事席姆絲（Kris Sims）受訪時說：「愛你們喔！哈利和梅根，可是請自費。」由於兩人旅居卑詩省，因此席姆絲認為，加拿大可能會負擔部份費用。

如今倫敦警方高層已著手研擬計畫，打算出動12名警官，維護梅根哈利夫婦和兩人寶貝兒子亞契的安全。

最近兩夫妻的行程滿檔，他們先是到邁阿密，出席了摩根大通集團（JPMorgan Chase）的億萬富豪峰會，40萬英鎊（約1,548萬台幣）酬勞入袋後，再前往舊金山的史丹佛大學（Stanford University），最後才返回溫哥華毫宅。盛傳他們只是暫居加拿大，最終還是會定居美國。

不過，在4月正式淡出王室前，他們仍會返回英國，執行王室任務，直到3月31日。目前哈利已先隻身返回英國，26日開始出席一連串活動。由於女王禁止他和梅根在「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）品牌中使用「皇家」兩個字，引發兩人反彈，因此哈利在出席活動時，刻意告訴大家，「叫我哈利就好」。

(中時電子報)