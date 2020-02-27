擔憂新冠肺炎疫情加劇，美國疾管局（CDC）也警告警告境內可能爆發社區傳播，國際油價連續三天走低，周三盤中一度暴殺逾2%，摜破50美元大關，最低來到48.99美元，創下13個月來新低，累計近三個交易日最多崩跌6.2%。

在疫情衝擊下，預期市場需求將下滑，石油輸出國組織和盟國（OPEC+）正在考慮是否進一步減產，但因俄羅斯至今遲不承諾減產，等同綁架石油成員國，因此投資人並不看好。

儘管如此，沙國能源部長Abdulaziz bin Salman再度喊話，稱OPEC盟國間有良好合作關係與溝通管道，會對平衡油市供需做出有利的選擇。

OPEC+成員將在3月 5、6 日開會討論，預計每日減產170萬桶，以穩定市場價格，但有消息指稱，屆時仍會卡在俄國不點頭同意，為此次減產協議再添變數。

專家指出，今年1月OPEC的日產量為2886萬桶，創下6年來新低，由於OPEC產量已逼近谷底，想增加減產幅度恐有難度。

紐約油價今天盤中一度重挫2.2%，挫跌到每桶48.99美元，創下13個月新低價，截至台北時間26日晚間11時10分，油價在平盤附近震盪，小跌0.02%，暫報49.889美元。

(中時電子報)