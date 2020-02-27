資深主播張雅琴播報新聞風格獨特又犀利，一針見血又中肯的評論，總是讓網友聽了大呼過癮。然而她昨（26日）在播報大甲媽祖遶境相關新聞時，突然在主播台上大咳嗽，讓她當下急忙道歉，澄清自己只是嗆到。

大甲媽祖遶不遶境？台中立委3Q哥陳柏惟在臉書發文：「遶境不需停辦，媽祖本身去哪裡應給予尊重，但信眾要不要跟去，就必須配合國家防疫政策，建議政府尊重宗教傳統，但宣布管制民眾參加。」

對此張雅琴直言對陳柏惟說法不全然贊同，認為遶境應該要停辦，但若一定要辦，她有個方法不知可不可行。未料張雅琴在說出她的想法前，突然現場大大地咳了一聲，令她當下笑場：「對不起我是嗆到。」還指著攝影棚外要工作人員不要笑。

接著張雅琴說出她的方法，那就是只要參加媽祖遶境全部都要登記身分證，不能亂跑，旁邊接近100公尺內的參加者也要登記，但她也稱這個方法感覺起來很難實行。

(中時電子報)