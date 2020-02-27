連續2天對《華爾街日報》與美國政府發砲的大陸外交部發言人趙立堅，今天第3度火力全開。他指稱，《華爾街日報》通過不同管道同中方溝通，但迄今仍沒有對中方要求作出正面回應。在此議題上，他同時批評美國國務卿蓬佩奧「是非不分」，希望他「摘下意識形態有色眼鏡，摒棄冷戰思維」。

在26日大陸外交部例行記者會上，《華爾街日報》仍是西方媒體與發言人趙立堅交鋒的焦點。有媒體提問：據報道，《華爾街日報》日前再次向中方致信，稱其認識到發表的辱華文章在中國觸犯了眾怒，對此感到不安。請予證實。中方對此有何評論？

趙立堅答稱：近日，《華爾街日報》通過不同管道同中方溝通，承認發表辱華文章是錯誤的，表示會從中汲取教訓。但該報迄今仍沒有對中方要求作出正面回應。

媒體接著問：25日，美國國務卿蓬佩奧稱，中國政府「驅逐」《華爾街日報》記者暴露中方對新冠肺炎疫情的反應存在問題，並稱如中方給予中外記者言論自由，中國和其他國家能更好應對挑戰。你有何評論？

趙立堅再次以強硬姿態答道：在中國人民全力抗擊疫情的時候，蓬佩奧先生再次對中國進行無端指責，我們對此十分反感並堅決反對。我要強調兩點：

第一，蓬佩奧先生有關言論完全是是非不分。中國政府在疫情防控工作中始終堅持公開透明和高度負責的態度。《華爾街日報》發表辱華標題文章根本不是言論和新聞自由的問題。任何有良知、有底線的人都應該堅決反對和抵制這種種族主義錯誤言行。連《華爾街日報》都已經承認錯誤並在進行反思，蓬佩奧先生為何置國際公論和民意不顧，一再為該報撐腰打氣，對中方妄加指責，讓人不禁要問《華爾街日報》是不是美國國務院的代理人？

第二，蓬佩奧先生動輒把言論自由掛在嘴邊，那是否可以解釋，為何近期辱駡美國全國公共廣播電臺的記者？為何拒絕該記者隨同其出訪呢？難道這就是蓬佩奧先生所謂的「言論自由」？這是典型的話語霸權和雙重標準。

趙立堅說，我們敦促蓬佩奧先生摘下意識形態有色眼鏡，摒棄冷戰零和博弈思維，多做一些與其身份相符的事，停止損害中美互信與合作，停止挑撥中國黨、政府同人民群眾關係的企圖。

媒體又追問：既然你說《華爾街日報》已經承認了錯誤，那麼該報3名記者是否可以回到中國工作？如果不可以，為什麼？

趙立堅答稱：我剛才已經說得很清楚了，《華爾街日報》通過不同管道同中方溝通，承認發表辱華文章是錯誤的，表示會從中汲取教訓，但是該報迄今沒有對中方要求作出正面回應。中方的要求非常簡單，他們應該正式作出道歉，並對相關責任人進行調查處理。

(中時電子報)