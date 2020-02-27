近年來詐騙集團盛行，一般人接到詐騙電話，可能會直接掛掉。不過一名女網友透露自己接到詐騙電話，對方卻假扮成她過世的父親，這讓她忍不住將所有對父親的思念宣洩而出，搞得對方最後甚至羞愧道歉。對話曝光後，讓網友們看了忍不住鼻酸，直呼「有好大一顆洋蔥啊」。

「先說，詐騙的人都去吃屎吧」原PO在「爆怨公社」發文表示，日前午休接到一通詐騙對電話，對方聽起來像中年男子，有點大陸口音，原PO表示以往接到詐騙電話，都會鬧一下對方，不過這次詐騙集團開口第一句，就讓她當機了。對方劈頭就說「妹妹啊，我是爸啊」，這讓本來想戲弄對方的原PO愣了一下問道，「爸你在那邊還好嗎？」對方則接著回應，因為帳戶被盜用的關係，所以過得不太好，「妹妹啊，妳能不能幫爸先付錢，不然我在這邊沒錢用啊！」

原PO接著再問，「爸……你在那邊好嗎？有沒有穿暖一點？有沒有好好吃飯？身體還健康嗎？還有不舒服嗎？」對方則是隨便應付，「我很好呢，最近身體也舒服多，謝謝你啊女兒」，最後不忘提醒她記得匯款。

只不過原原PO皆著再問，「你知道恩恩過世了嗎？牠有沒有在你那邊呢？」此時詐騙集團似乎是察覺到哪裡不對勁了，開始有點不敢回話。原PO緊接著毫無情緒地說：「你什麼時候可以回家？我們搬家了喔，你要記得過來看看我們新家。媽媽一直很想你，很怕你在那邊過不好。媽媽前陣子幫你燒的衣服有收到嗎？你要穿暖一點啊！」沒想到，詐騙集團聽完，急忙說了兩聲「對不起」後就掛掉電話。

原PO掛掉電話後，便在公司小小掉淚，心中感嘆：「如果你是真的該有多好。真的很希望這通是我爸打的。」原PO透露，因為她的爸爸已經過世2年了，而很黏老爸的寵物狗隔年也跟著離開了，前陣子他們才幫爸爸燒了一些衣服，「真的想知道你好不好。」

對話內容一曝光後，許多網友看了紛紛忍不住感嘆，「我也接過…我老爸都走10幾年了」、「詐騙到一半突然溫馨又感傷」、「內文洋蔥加太多」、「我也很想我爸爸」、「我也好希望聽到爸爸的聲音」、「笑著笑著卻哭了」。

(中時電子報)