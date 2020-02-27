巴西衛生部長曼德塔(Luiz Henrique Mandetta)本周三召開記者會，宣布巴西確定出現首例新冠肺炎的病例，患者是一名61歲巴西男性，日前曾前往義大利北部，衛生部將追蹤搭乘同一班飛機返回巴西的其他乘客。

這名患者是一名住在聖保羅市的巴西男性，二月初因工作需要，單獨前往義大利北部倫巴底區(Lombardia)，於2月21日返回巴西後身體不適，25日住進聖保羅愛因斯坦醫院檢查，結果呈新冠肺炎陽性。巴西衛生部又委請病理化驗所進行第2次檢驗，結果也呈陽性，才宣布確認為巴西首個確診病例。

由於這名病患返國期間，恰逢里約狂歡節，機場進出旅客流量大，衛生部官員尚不排除有其他感染案例的可能性。衛生部表示，目前巴西還有22例疑似病例，其中11例在聖保羅。

2月初自武漢撤離回巴西的34名巴西僑民，在安納波里斯(Anapolis)空軍基地隔離檢疫14天後，新冠病毒檢測皆呈陰性，日前已准許各自離開基地返家。

南美洲為全球六大洲，最晚發現確診新冠肺炎病例的地區，巴西的第一起案例，也是南美洲的首例，顯示疫情已經遍及全球。當地正值夏天，專家正在觀察這種病毒在熱季的表現。

(中時電子報)