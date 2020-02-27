謝震廷與大3歲的歌手女友張瑀穩定交往4年多，感情甜蜜。張瑀推出新創作單曲〈瓦力 Lone-E〉MV，日前拍攝時，張瑀想起年幼時家中走失的黑柴，看著MV中的狗狗被好心人照顧也找到原本的主人，讓她當下想起家中走失的黑柴，拍攝過程中當時難過、心酸。

她分享念大學時，妹妹撿到一隻貓，那個時候看著那隻貓覺得是幼年時的黑柴回來，後來帶貓去給獸醫檢查時，才發現原來這隻流浪貓是雙眼全盲的貓咪，也因為雙眼全盲導致牠身上好多的傷痕。張瑀說：「這隻雙眼全盲的貓，已經在我們家11年了！在這11年當中，家中同時還有其他貓咪，除了這隻雙眼全盲的貓咪外，其他的貓咪不是因為生病而離開，就是年歲已大而離開，就剩下這隻雙眼全盲的貓咪還在家中。」

她透露雖然目前的環境無法養寵物，但是她在路上看到流浪動物都會想辦法買飼料、罐頭跟水，讓流浪動物可以飽餐一頓，她很想把牠們帶回家照顧或是作為中途之家，只是環境不允許，所以她想利用她的攝影興趣幫助這些流浪動物，她常會帶著相機去幫這些流浪動物拍照，希望可以幫助這些流浪動物順利找到好主人。

(中時 )