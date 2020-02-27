DJ圓圓去年年底推出第四張單曲《Amor》，發片之後邀約不斷，近來新冠肺炎肆虐，她受到疫情影響取消，許多活動主持都取消。不過她27日受晚上受邀到台北銅猴子酒吧，擔任酒吧17歲週年生日派對的活動大使。

圓圓提到因為自己平常非常關注各項的運動賽事，曾在台灣SBL、HBL、UBA等運動相關賽事活動擔任主持或表演過， 老闆本身是位橄欖球愛好者，知道圓圓的擇偶條件之一就是喜歡運動員，承認活動當天將邀請來自多國的國際橄欖球界成員一同幫銅猴子慶祝生日，開玩笑直呼看圓圓單身這麼久了，任她挑選！圓圓害羞地稱讚老闆：「怎麼這麼好啦！來當活動大使還有這麼好的福利，拜託每年生日都邀請我來好嗎？」

此外，圓圓日前被拍到與被封為「肌肉猛男樂團」的丘與樂樂團主唱阿樂在情人節一起開心吃飯、看電影，是否在熱戀中？圓圓打趣說：「我的世界很熱鬧，在單身的狀況下貨比三家不吃虧啦！在尋找值得託付的人的路上我永不停歇！阿樂是個有才華暖男，目前真的是好朋友的關係，大家可以多多關注他們的音樂。」

(中時 )