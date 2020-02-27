日本1月29日確診感染新冠肺炎病毒的40多歲大阪觀光巴士女導遊2月1日才出院，6日再度做病毒檢驗仍呈陰性，但19日身體不適，26日的病毒檢驗的結果竟回到陽性，第2確診感染。

這名女導遊1月中旬擔任來自湖北武漢的觀光團導遊後，1月29日確診感染新冠病毒。她表示，出院後她一直在家靜養，沒有去工作，但2月19日又出現喉嚨不舒服、胸口痛等症狀，多次就醫後，再做1次病毒檢驗的結果又回到陽性。

NHK報導，大阪府指出，有可能是殘留在體內的病毒增殖了，或是再度被病毒感染。傳染病專家、大阪大學醫學部附屬醫院感染控制部教授朝野和典說，「並不清楚詳細的狀況，感染了病毒後體內會產生抗體，所以一般很難再度感染同一種病毒，但也有可能體內沒有產生足夠的抗體才會再度感染，或者藏在體內某處的病毒增殖。」

東北醫科藥科大學教授賀來滿夫則表示，「有可能是身體沒有製造足夠的抗體，沒有完全將病毒完全排除。即使沒出現症狀，可能藏在體內某處的病毒發生『持續感染』。病毒再度在腸等呼吸器官以外的地方增殖，病毒再度回到能夠檢驗出來的數量。」

(中時電子報)