小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（27日）新聞重點。

【1】港韓宗教聚會 淪疫病溫床

香港北角佛堂「福慧精舍」的新冠肺炎群聚感染事件越演越烈，迄昨已出現7例確診案例，醫學專家認為佛堂已出現「超級傳播者」。無獨有偶，南韓截至26日確診的千餘起新冠肺炎病例中，有超過400例與「新天地教會大邱分會」有關，使得宗教聚會是否成為防疫漏洞受到重視。

【2】日疫情若失控 東奧恐取消！國際奧會委員警告 5月底前須做決定

新冠肺炎疫情煞不住，東京奧運能否如期7月24日開幕，已成日本抗疫外最大挑戰。國際奧會（IOC）委員龐德（Dick Pound）25日語出驚人稱，若5月下旬病毒持續擴散，東奧恐被取消，而非延期舉辦。此話一出全球譁然，日本政府隨後急滅火否認；中華奧會則表示，尊重國際奧會及日本最終決定。

【3】防疫優先 蔡總統帶頭！暫停籌辦520就職

今年520將舉辦第15任總統副總統就職活動，蔡英文總統昨天宣布，為了全力投入防疫工作，她決定暫停總統就職活動籌辦工作，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動。

【4】桃園80宮廟喊停 白沙屯媽未定

白沙屯媽祖進香遇上新冠肺炎疫情，拱天宮管委會總幹事陳春發26日表示，進香可延期、不可停辦，近6成民眾也認為要配合中央政策，但僅3成贊成停辦。桃園市則有80個宮廟宣布停辦遶境與大型活動；林口區贊天宮也開出新北第一槍喊卡。

【5】孔劉響應捐款「1億防疫」

新冠肺炎蔓延至韓國，確診人數快速突破千，韓國娛樂圈開始接棒捐款「1億防疫」，據查演出《屍速列車》、《鬼怪》的韓國演員孔劉，26日低調以本名捐出1億韓圜（約280萬元台幣），幫助防疫及預防感染，同樣捐款1億韓圜的韓星還有金宇彬和女友申敏兒、兩青龍獎影帝李秉憲及鄭雨盛，還有朴敘俊跟秀智等人。

(中時電子報)