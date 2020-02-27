美國驚傳重大槍擊案件，威斯康辛州一間釀酒廠昨（26）日遭一名槍手開火，當地媒體報導，已導致7人喪命，當中也包含槍手，不過官方尚未證實。

國威斯康辛州密爾瓦基一間釀酒廠26日發生重大槍擊，當地媒體報導，包括槍手在內，至少造成7人喪命。

路透社報導，美國威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的摩紳庫爾斯釀酒公司（Molson Coors Beverage Co）總部周三一名槍手掃射，當地媒體「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）引述未具名消息人士指出，包括槍手在內，已有7人喪命，不過美國廣播公司新聞網（ABC）附屬電視台WISN報導，至少有2人死亡。

目前當地警方尚未證實傷亡人數。

WISN報導，槍手疑似為釀酒公司的前員工。摩紳庫爾斯釀酒公司旗下分公司MillerCoors 2019年秋天宣布關閉丹佛的辦公室，並且將數百名公司員工調至密爾瓦基辦公室，密爾瓦基辦公室目前有約610名員工。

(中時電子報)