孫儷主演的《安家》好評不斷，劇中她連連收服問題員工，驚訝到職兩年的房仲，竟一棟房子都沒銷售出去，以柔克剛的方式應付。而孫儷在面對老油條員工找碴時，更是氣場全開，一個銳利的眼神，就讓人膽戰心驚。

孫儷霸氣的模樣不止這樣，她甚至不畏恐懼搬入一間在49天內死過人的凶宅居住，令人瞠目結舌的是，她居然在短時間內把凶宅銷售出去，自認：「沒有我賣不出的房子，每一個房子都有她命中註定的主人。」《安家》每周日晚上十點騰訊視頻海外版WeTV 獨家播出。

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(中時電子報)