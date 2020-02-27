工業電腦廠艾訊（3088）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利4元，以昨（26）日收盤價56.8元計算，現金殖利率達約7.04％。公司將於5月28日召開股東常會。

艾訊尚未公布2019年財報，自結合併營收47.38億元，年減5.42％。不過，按股利公告揭露資訊，稅後淨利4.6億元，年增達13.16％，每股盈餘（EPS）約5.77元，優於前年5.12元，雙創歷史次高。盈餘配發率約69.32％。

以此推算，艾訊去年第四季合併營收12.6億元，季增7.42％、年減0.8％，為全年高點。不過，稅後淨利降至0.72億元，季減達28.65％、年減達37.71％，每股盈餘約0.9元，低於第三季1.27元及前年同期1.46元，雙創近2年低點。

艾訊董事會亦通過人事異動案，董事長楊裕德自3月起不再兼任總經理，改兼策略長職務，總經理職務則由董事黃瑞南接任。黃瑞南過去曾擔任研華工業自動化事業群副總經理，於2018年改選時當選艾訊董事。

(時報資訊)