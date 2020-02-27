台灣證券交易正式公告各證券商，投資人自今年10月26日可於普通交易時段買賣零股，原有盤後零股交易仍依現行機制維持運作。

證交所表示，盤中零股交易買賣申報時間為上午9：00至下午1：30，於上午9：10起第一次撮合，之後每3分鐘以集合競價撮合，依價格優先及時間優先原則成交，撮合後對外揭示成交價格及數量，以及未成交最佳5檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊；零股交易買賣申報必須限價，且限當日有效，未成交委託不保留至盤後零股交易時段。

收受買賣申報期間實施試算行情資訊揭露，自上午9：00起第一次揭示，其後每隔10秒試算撮合後，揭露模擬成交價格、成交數量及最佳五檔申報買賣價格、申報買賣數量等資訊，至下午1：30止。

為避免因行情波動劇烈，盤中零股交易實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後至下午1：20，如每次撮合前價格漲跌超逾前一次成交價格上下3.5％時，當次撮合延緩2分鐘，並繼續接受買賣申報輸入、取消及變更，價格穩定措施暫緩撮合期間，每10秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量的訊息供投資人參考。

此外，盤中零股交易下單方式採電子交易，專業機構投資人不在此限，預收款券方式與普通交易相同；而零股不得進行融資融券及借券賣出等交易。

(時報資訊)