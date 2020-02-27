磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)去年轉型初見成果，營收年增1.5倍，虧損年減逾5成，每股稅後淨損為2.09元。每股淨值則降至5.7元。公司擬減資約46%改善財務結構，每股淨值預估可回升至10.59元。

立凱-KY 2019年合併營收3.88億元，年成長158%；稅後淨損4.68億元，較2018年縮小58%；每股稅後淨損為2.09元。公司去年來自取代汽車鉛酸電池的鋰鐵電池市場與儲能市場營收約2億元，呈現快速成長，成為公司最主要的營收來源與成長動力。

立凱電表示，公司積極拓展歐美日韓等新利基市場，成功進入全球儲能及取代車用鉛酸電池之鋰鐵電池市場，在去年逐步收到成果。

在汽車啟停電池與儲能電池市場，磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢已成形。立凱電與日韓知名電池大廠合作攻佔國際市場，去年僅是小量供應客戶試產，營收即呈倍數成長，一旦進入正式量產，對公司業績貢獻值得期待，惟近期因新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，日韓客戶訂單的出貨時程恐受影響，公司密切留意觀察市場變化。

為改善財務結構並彌補累積虧損，立凱-KY擬辦理減資11.155億元，減資比率約為46.178%，減資後實收資本額為13億元，每股淨值可望回升至10.59元。26日董事會決議2019年度不配發股利，將在4月10日召開股東會。

立凱電於2018年調整接單策略及集團布局調整，打掉營運包袱並力求停損，轉型效益已於2019年初步顯現，實現營收穩定成長。董事會決議辦理減資彌補虧損，亦期在財務結構更為健全之下，助公司站穩國際領先地位，追求業績保持穩健成長。

(時報資訊)