大陸女星孫儷，最近再度回歸小螢幕，睽違3年再度接下連續劇，在新戲《安家》中飾演房仲女王「房似錦」。最近她透過微博與粉絲分享，在戲中飾演房似錦少女時期的演員，其實是自己的親妹妹孫豔。孫儷還曝光了一張與妹妹的合照，讓不少網友意外，孫儷居然有妹妹，而且兩人長相一樣美。
孫儷在微博首度曬出與妹妹孫豔的合照，並發文表示：「當我看到劇本裡需要演房似錦的少女時期，想想還有誰，會比此少女更合適的呢？必須是我妹妹孫豔呀！」而從孫儷曝光的照片，妹妹孫豔是以側臉角度與姊姊合照，兩人五官十分相似，不少網友驚呼「眉眼好像！」、「鼻子像是同一模子刻出來的」，姊妹倆淺淺的笑容也十分相似，基因的力量果然騙不了人。
據大陸媒體報導，孫豔是孫儷爸爸再婚後所生下的女兒，跟姊姊孫儷相差19歲，現在還是個高三學生，但過去早已跟著姊姊演過不少戲。像是在《後宮甄嬛傳》中也飾演「甄嬛」孫儷的妹妹「玉嬈」童年時期。
孫儷曾透露，她的父母親在她12歲時離婚，母親獨力扶養她長大，生活一度辛苦，讓她有段時間很怨恨父親。後來知道父親其實也過得沒有很好，慢慢理解父親也有自己的苦衷，接受了父母離婚的事實。現在她與這位同父異母的妹妹感情很好，還會常把自己穿不到的衣服，通通送給這個與她相似的妹妹。
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(中時電子報)
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