精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月27日)的國際新聞重點。

【1】美釀酒廠重大槍擊 傳釀7死

美國威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的摩紳庫爾斯釀酒公司（Molson Coors Beverage Co）總部周三一名槍手掃射，當地媒體「密爾瓦基哨兵日報」引述未具名消息人士指出，包括槍手在內，已有7人喪命。

【2】美專家警告 新冠肺炎恐全球大流行

世界衛生組織（WHO）至今尚未將新冠肺炎定義為「大流行病」，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）高層官員25日警告，新冠病毒疫情可能演變成為「全球大流行病」，且病毒在美國境內擴散也是「遲早都會發生」的事情。

【3】美增2例公主號案例 美股止跌回穩

而紐約市的證交所，股市表現也止跌回穩，經過周一和周二的狂跌，周三S&P 500指數和道瓊工業指數收盤時，小跌0.37%-0.39%，科技類股那斯達克指數則以小漲0.20%作收。費城半導體指數和富時100指數也都小漲。美股整體呈現回穩趨勢。

【4】才康復又確診住院 日本出現首位新冠肺炎2度感染者

日本1月29日確診感染新冠肺炎病毒的40多歲大阪觀光巴士女導遊2月1日才出院，6日再度做病毒檢驗仍呈陰性，但19日身體不適，26日的病毒檢驗的結果竟回到陽性，第2確診感染。

【5】南美首例 巴西病例確診 六大洲無一倖免

南美洲為全球六大洲，最晚發現確診新冠肺炎病例的地區，巴西的第一起案例，也是南美洲的首例，顯示疫情已經遍及全球。

(中時電子報)