鴻海（2317）公告，將於3月3日下午召開電話法說會，讓投資法人瞭解集團2020年首季營運展望。市場預期，法人關注焦點包括中國大陸廠區目前復工狀況、產業鏈調度狀況，新冠肺炎疫情短中期對營運影響程度，以及今年展望是否修正等。

考量新冠肺炎疫情升溫，鴻海此次法說會採電話會議方式進行，預計3日下午3點召開中文場、晚間6點召開英文場。據了解，此次將由董事長劉揚偉親自主持，希望在2019年財報公布前釐清市場疑慮，並說明集團相關防疫、復工及調度計畫。

劉揚偉去年接任鴻海董事長後，為改善過去為人詬病的經營不透明問題，規畫每半年舉辦一次自辦法說會，親自報告營運概況及未來展望，並強化投資人關係（IR）系統，以便因應突發狀況能即時溝通。

自新冠肺炎疫情爆發以來，鴻海中國大陸廠區的營運復工及生產狀況備受市場關注。鴻海2月迄今已陸續應美林證、摩根士丹利、花旗、匯豐、瑞銀等外資邀請，舉辦5場線上法說會，但均未對外開放。

鴻海因應新冠肺炎疫情，集團內部早已成立「防疫指揮中心」，由劉揚偉親自坐鎮指揮。同時，富士康微信公眾號日前亦宣布，已聘請鍾南山擔任集團新冠肺炎防疫及復工總顧問，針對防疫及安全復工復產無償提供一系列顧問及指導。

(時報資訊)