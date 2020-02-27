工業電腦廠研揚（6579）董事會通過2019年財報，合併營收創61.48億元新高，年增6％，毛利率33.57％、營益率11.71％亦雙創次高。惟因業外由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利5.52億元，年減24.66％，每股盈餘（EPS）5.17元，低於前年6.86元，雙創近3年低點。

研揚董事會亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利3.2元，金額為近4年新低，但盈餘配發率約61.9％，較前年59.77％提升，以昨（26）日收盤價70.9元計算，現金殖利率約4.51％。公司將在5月27日召開股東常會。

以此推算，研揚去年第四季合併營收15.71億元，季增9.8％、年增6.37％，創同期新高、歷史第3高。毛利率35.43％、營益率13.04％，優於第三季32.89％、10.74％及前年同期31.99％、8.87％，雙創歷史次高。

研揚去年第四季營收及本業獲利能力同步轉強，配合業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利達1.83億元，季增達1.33倍、年增近1.54倍，每股盈餘1.72元，優於第三季0.74元及前年同期0.68元，雙創同期新高。

研揚2019年本業營運顯著轉強，但因去年適用的IFRS 9新會計準則，使企業持有的金融資產價值變化，對業外損益影響程度加重。研揚因投資牧德持股較多，去年認列金融資產價值損失明顯影響業外收益，使研揚整體獲利反向走跌，未能反應本業轉強。

(時報資訊)