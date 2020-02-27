日勝生(2547)董事會通過子公司泰誠發展營造承攬「三芝休閒樂齡住宅」新建工程案，此案預計畫第2季開工時同步進行預售，目前規劃總樓板面積約19,303坪，約60組客戶登記等候。

日勝生表示，「三芝休閒樂齡住宅」開發案規畫已臻成熟，將啟動申報開工及放勘的前期工程作業，計畫委由具備多年重大工程經驗的泰誠發展營造承攬施作，因此與泰誠發展營造簽署「三芝休閒樂齡住宅」新建工程契約書，接下來將依階段規劃如期啟動新案開發。

由於經營全齡健康社區經年，日勝生集團也針對新冠肺炎疫情，以集團經驗與資源，啟動全面保護客戶與員工措施。除進入集團營業場所與辦公室，皆提供酒精消毒並量測體溫外，並針對各項客戶可能接觸之公共設施，使用漂白水及酒精進行滅菌消毒。而集團之高階溫泉旅館日勝生加賀屋，則進階以高溫殺菌設施處理，先以65度C洗滌床單毛巾類，70度C洗滌檯口布，再以隧道烘乾機100度C以上烘乾，並加以平燙機溫度達150度C以上，確保完全消毒殺菌。

(時報資訊)