總統蔡英文的「假博士」議題從選前燒到選後，資深媒體人彭文正不斷在其主持的網路集目上窮追不捨，讓外界看傻了眼！對此，學者歐崇敬爆料，對於彭文正的行為，倫敦政經學院（LSE）已準備提告。

2020總統大選，彭文正多次質疑總統蔡英文博士論文及學位真實性，並在英國舉行國際記者會，提出蔡英文學歷真偽問題。彭不僅抨擊蔡英文母校倫敦政經學院隱蔽事實，揚言提告外，更在去年12月時，向台北地方法院民事庭起訴，確認蔡英文1984年英國倫敦政經學院論文不存在，不過，今年1月，台北地方法院裁定駁回，彭文正氣得怒酸法官是盲劍客！

對於彭文正的行為，歐崇敬日前在其自身的Youtube爆料，蔡英文的假博士門造成英國學界大震撼，本來倫敦政經學院是不知道的，但是彭文正的所作所為，讓許多校友寫信到母校反映，造成倫敦政經學院極大困擾，更是一個恥辱！LSE決定要提告了，只是要告的人是誰，520之後就會知道了。

歐崇敬的爆料，在批踢踢上面引發許多迴響，許多網友紛紛表示，「崩潰崩到要被人告也是蠻可憐的」、「超爽的在炒冷論文啊」、「小英不是有告彭文正，開庭了嗎」、「又可以再炒一波」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)