美股連續兩日重挫，周四跌勢轉趨和緩，終場四大指數漲跌幅介於-0.46%~+0.22%。其中，大型科技股集體收漲，蘋果漲1.59%，亞馬遜漲0.35%，奈飛漲5.32%，谷歌漲0.3%，Facebook漲0.22%，微軟漲1.25%，台積電ADR漲2.19%。

美股連2日重挫，亞股早盤出現弱勢，台股今日跳空開低震盪走低，呈現帶量下殺，收盤指數再度跌破半年線；櫃買指數下跌0.81%，收在145.3點。短線支撐為144點附近，壓力為147點附近。

台股量增下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。下檔支撐前波低點(約11,138點)附近，上檔壓力為5日線(約11,584點)附近。KD向下開口擴大，短線仍須提防再度回測前低。三大法人合計賣超341.17億元：外資賣超332.02億元、投信買超7.41億元、自營商賣超16.56億元。

(時報資訊)