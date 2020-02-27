新冠肺炎病毒肆虐，日前有民調顯示，臺灣人對此次衛福部長陳時中領軍的疫情中心表現，有9成4的人認為是及格的，顯示臺灣社會普遍滿意並高度肯定。然而，資深媒體人黃創夏說要不是因為有疫情，陳時中差點就被民進黨換掉了，「疫情仍然嚴峻，綠委切勿自誇」！

臺灣民意基金會日前公布民調，陳時中領軍的「中央流行疫情防制中心」整體表現，9成4的人認為及格，且7成5的人評定在80分以上，整體平均分數達84.16。從一般的社會標準來說，這意味著臺灣社會普遍滿意並高度肯定衛福部長陳時中與中央防疫中心的表現。

黃創夏在臉書直言，疫情仍然嚴峻，綠委切勿自誇！他說別忘了，要不是因為有疫情，陳時中差點就被民進黨換掉了，台灣防疫好，是指揮得宜丶醫護努力和許多默默無名的第一線英雄全面動員。「戰役仍在進行，民代請別沾沾自喜！」

對此，有網友問及，「請問一下，為什麼要把好官換掉，是要換誰？換輔選大將嗎？是要換論功行賞的嗎？」有網友則回應「疫情發生前，陳部長因為個性古板、不討喜，可能有綠營人士建議換衛福部長。然後新冠肺炎發生了，陳時中部長因為他的嚴謹、格局，把疫情防治處置的很好！創夏兄是提醒執政黨不要犯大頭症，並不是說現在要換陳時中部長！這樣有清楚嗎？」

也有許多網友紛紛表示「說得真好！所有立委把嘴閉起來惦惦就好」、「說得好，是防疫人員全力以赴」、「防疫是不能自滿輕忽鬆懈的，真正的考驗才要開始。內外環節都是緊密環環相扣啊」、「政治人物的通病！如意時都忘了自己也是人」、「第一線擋炮火，吃力不討好」。

(中時電子報)