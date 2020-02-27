新冠肺炎疫情爆發至今，加上昨（26日）公布外籍女看護在內（曾照顧案27），台灣已累積32起確診病例，為了不讓疫情蔓延，政府無不嚴正以待，紛紛實施居家隔離、檢疫。新北市居家檢疫人數一度上看5000人，為全國最高，但總有一些人會偷跑出門導致失聯，對此，新北市長侯友宜表示，如果這些人再趴趴走，未來一定會送到集中檢疫所自費隔離。

據《ETtoday新聞雲》報導，新北市居家檢疫人數為全國之最，一度上看5000人，其中有少數人在居家隔離期間仍會在外面到處亂跑，侯友宜昨天受訪時表示，這些人除了會依法重罰，未來一定會被送到集中檢疫所，他強調，如果中央無法負擔，新北市府會自己去找合適的場所，而且隔離所花的費用會要求這些人自行負責！

一名市府官員表示，相關單位已鎖定人口較少的郊區或偏鄉，為集中檢疫所尋找合適的建物，他也透露侯友宜這次是「玩真的」，而且入住此處的檢疫者須自行支付食物以及日常用品的費用，與中央檢疫所不同。

為防止居家隔離、檢疫者亂跑，立法院日前三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，民眾一旦違反「居家隔離」規定，將可開罰20萬到100萬元；違反「居家檢疫」規定，可開罰10萬到100萬元，患者與疑似患者擅自亂跑，可處2年以下有期徒刑、拘役或最高200萬元罰鍰。

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(中時電子報)