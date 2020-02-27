228北市聯醫停診 加強急診作業 08:282020/02/27 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 228和平紀念日，台北市立聯合醫院停診，加強急診作業。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2月28日為和平紀念日連續假期，聯合醫院表示，2月28日當天全天停診，並加強急診作業，2月29日各院區正常看診，附設門診部停診。 民眾若有相關問題，可電洽聯合醫院客服中心或台北市民當家熱線1999轉888（外縣市02-2555-3000），或至聯合醫院網站查詢。 (中時 ) #2月 #聯合 #醫院 #作業 #急診 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(2月24日～2月28日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 順勢操作 逆向思考 04:092020/02/23 投資理財 星座理財(2月24日～2月28日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 人脈運作 轉變運勢 04:092020/02/23 投資理財 防疫大作戰 竹市啟動通訊診療 04:102020/02/23 地方新聞 治癒出院！患者帶著「特殊禮物」走出火神山 10:112020/02/23 兩岸 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ 19:012020/02/23 財經 《金融》外資上周賣超330億元，新台幣30.5元岌岌可危 09:092020/02/24 財經 《店頭市場》新晶投控2月27日上櫃 16:152020/02/24 財經 肺炎害內需 2月營收恐創史上最大單月跌幅 18:432020/02/24 財經 肺炎衝擊漸發酵 2月製造業產值估掉近3％ 20:132020/02/24 財經 陸社保減負預計達6500億元人民幣 多地細則尚在研擬 10:292020/02/25 財經 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 SARS倖存者撿回一命 飽受「後遺症」之苦生不如死 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 新冠肺炎疫情延燒！疑染病外籍看護 在臉書自曝身分 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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