2月28日為和平紀念日連續假期，聯合醫院表示，2月28日當天全天停診，並加強急診作業，2月29日各院區正常看診，附設門診部停診。

民眾若有相關問題，可電洽聯合醫院客服中心或台北市民當家熱線1999轉888（外縣市02-2555-3000），或至聯合醫院網站查詢。

(中時 )