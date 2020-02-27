小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】外資逆勢挺 11檔放閃

外資連五日賣超達830億元，外資將台股視為提款機，然而連7～13日買超榮成（1909）、神達（3706）及嘉聯益（6153）等均達1～3萬張之間，共有11檔個股獲連買、買超逾3,000張，扮演外資多頭風向球，也推升相關個股股價多數逆勢上漲。

【2】台股抗疫戰國家隊拚了

新冠肺炎衝擊全球股市，國家隊主力部隊出兵，大規模對決外資「先賣再說」策略。八大公股行庫26日大買64.48億元，寫下歷史第三高紀錄，對決外資史上單日第六大賣超的332億元，瞄準美股跌深後可望出現報復性反彈。外資圈人士說，短線恐慌性賣壓獲得適度宣洩後，跌勢有望放緩。加權指數終場下跌106點收11,433點，11,500點及半年線雙雙失守。

【3】韓面板廠若失守 蘋果麻煩大

新冠肺炎疫情蔓延，為同樣是電子業製造重鎮的韓國帶來重大隱憂。因LGD、三星兩大面板廠的大尺寸面板全球市占率超過20％，LGD囊括蘋果iPad、MacBook、iMac、Apple Watch主要的面板訂單，三星則吃下iPhone OLED面板的近9成的訂單，一旦韓國面板供應出問題，蘋果出貨恐將停擺。

【4】陳泰銘：被動元件會再漲價

國巨董座陳泰銘26日表示，日、韓疫情持續擴散，雖然中國大陸略降溫，然而中、日、韓同為被動元件製造大國，復工進度嚴苛，對庫存已低的供應端更形挑戰，疫情雖導致需求減低，但是供給面受創更大，國巨2月稼動率僅35～38％。

【5】外資倒貨 332億元 傳產成避風港

全球股市深陷新冠肺炎疫情的衝擊劇烈波動，外資大筆資金撤出台股並以電子股為主，傳產股反倒是一枝獨秀，26日上市造紙指數上漲4.96％，漲幅居上市指數之冠。分析師認為，政府積極護盤，籌碼乾淨且具有題材的傳產股成為資金避風港。

(中時電子報)