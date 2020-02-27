明天至周日(2/28~3/1)受暖氣團影響，氣象專家吳德榮指出，228三天連假全台天氣晴朗，僅東半部有短暫雨，但空氣中汙染物不利擴散，戶外活動注意空氣品質。最快周日晚另一波東北季風扺達，下周三(3/4)起冷空氣南下，北台灣轉成又濕又冷天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今天東北季風南下，北海岸、北部山區、東半部有雨，大台北東側亦有飄零星小雨。北部高溫降至23度，低溫16度左右，其他地區多雲時晴。

吳德榮說，228連假三天好天氣過後，周日晚、下周一晨又一波東北季風增強，北部、東半部轉雨，北台灣雲量增多，天氣轉涼；背風面影響不大。下周二有短暫空檔；下周三起冷空氣南下，氣溫下降、水氣增多，北台灣又濕又冷，降雨更明顯。但是屬期末的模擬，濕冷空氣屬何等級？影響多久？都需再觀察。

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(中時電子報)