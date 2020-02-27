嘻哈創作才子婁峻碩去年與高爾宣、芮德、ChrisFlow一同以團體「CHING G SQUAD」組合形式發表EP後，歌曲口碑備受肯定，他在經過兩年多的籌備，3月將推出新專輯《BOARDING》，這也是婁峻碩回歸獨立音樂製作方式、投下百萬積蓄，從音樂製作到專輯設計、企劃、宣傳等所有細節都親力親為，以｢講究、不將就」的原則所完成的新專輯。

MV找來老、中、青三代共四組不同年齡層的男女情侶，一同加入演出。（圖／想不到音樂工作室）

婁峻碩在新歌〈COLORFUL〉向穩交3年的女友大放閃光彈，藉著自己填的歌詞向女友示愛，「因為我原本就是個蠻ㄍㄧㄥ、偶包蠻重又蠻無聊的人，跟她在一起之後漸漸被她影響，生活也變得比較有趣，Colorful起來。」更大方笑說自己跟女友常以「角色扮演」維持生活情趣，「平常她很喜歡跟我演一些愛情喜劇，會設定彼此不同的角色，有時候是剛認識的網友，有時演吧檯搭訕之類的。」

婁峻碩預告3月將推出新專輯《BOARDING》。（圖／想不到音樂工作室）

〈COLORFUL〉MV找來老、中、青三代共四組不同年齡層的男女情侶加入演出，臨演都穿上紅橙黃等暖色系造型，讓整體視覺更加色彩繽紛。婁峻碩更特別化身為「愛神邱比特」，除了為劇中幾對愛侶化解問題並拉近彼此距離，更藉著歌聲點綴增添愛意，讓MV與歌曲天衣無縫地緊密結合，展現出滿滿的粉紅泡泡氣氛。

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(中時電子報)