大陸國際問題觀察員齊治平27日在陸媒《環球時報》撰文指出，最近，美國又以網路攻擊罪名起訴4名大陸軍人，理由是他們於2017年入侵美國信用報告機構易速傳真（Equifax），竊取近1.5億美國公民的個人資訊。在網路安全領域攻擊和抹黑大陸是近年來美國樂此不疲的固定戲碼，本不值一駁。但是，在大陸和國際社會共同抗擊新冠肺炎疫情的艱難時期，美國政府乘人之危，落井下石，其險惡用心暴露無遺。

齊治平表示，說到網路竊密，美國是當仁不讓的「駭客帝國」。「網路攻擊」已經是對美國非常禮貌的說法。事實上，美國圖謀的是把網路作為謀求霸權的新戰場。從網軍到網路實戰，再到網路戰國際規則，美國正一步步把世界引向網路戰深淵。10年前針對伊朗核設施的「震網」病毒攻擊，去年委內瑞拉大面積停電以及針對俄羅斯和伊朗基礎設施的網路攻擊，背後均有美國網軍的黑影。

與此同時，美國提出網路空間「持續交手」理念，不斷降低網路戰門檻，並在國際上推廣所謂網路交戰規則，企圖將網路戰合法化。

文章分析，美國經年累月地往大陸身上潑髒水，自然不是情緒化的行為。其目的：一是賊喊捉賊，轉移外界注意力。美國每天蒐集全球各地近50億條行動電話記錄，窺探德國總理梅克爾手機長達十餘年，每年控制大陸境內300多萬台電腦主機，向大陸境內3600多個網站植入木馬病毒。憑藉手中的話語權，把自己裝扮成受害者，把大陸描繪成惡勢力，顛倒黑白，混淆視聽，便是美國的如意算盤。

二是為自己發展網路戰能力尋找藉口。從謀求制海權、制空權到謀求「制網權」，是美國維護其「一超獨霸」地位的自然邏輯和內在需要，本來與大陸無關。但若能找一個冠冕堂皇的理由，為自己不光彩的行徑遮遮羞，還能讓一些不明真相的人隨風起舞，何樂而不為？

三是意圖將大陸汙名化，遏制大陸在網路空間的影響力。「中國威脅論」是個筐，啥都能往裡面裝，網路也不例外。只要大陸成為威脅，圍堵華為也好，技術封鎖也好，停服斷網也好，盡皆順理成章，無懈可擊。

齊治平強調，好在世界上的事情並不總是由美國一家說了算，一個監守自盜的國家沒有資格自封為網路空間的世界警察。

(中時 )