18歲吳姓女大學生未婚懷孕，2019年6月間在學校的淋浴間產下女嬰，但因女嬰哭啼，她怕被發現竟摀住對方口鼻及掐脖子導致窒息死亡，事後還將女嬰屍體裝入塑膠袋，並丟在醫院垃圾桶內。台南地方法院審理後，依產後殺女嬰、遺棄屍體等罪合併判刑8月，緩刑2年。

判決書指出，2019年6月20日晚上10點許，吳女突然感到下腹部疼痛，隨即在學校淋浴間產下女嬰。但因剛滿18歲，無力撫養，加上女嬰出生後哭啼，她怕被發現，於是先摀住女嬰口鼻，再掐脖子，導致呼吸衰竭、窒息死亡。

事後，吳女的室友發現她身體不適，淋浴間留有血跡，隨即將她送到醫院就醫。吳女對醫護人員聲稱是經後出血，但醫護人員認為不單純，判斷為產後大出血，且驗孕結果也呈陽性，由於當事人表明未懷孕，便轉送至醫學中心檢查，以防子宮外孕的可能。

經醫學中心婦產科醫師檢視後，被確診為產後出血，吳女才坦承剛剛生產，並向警方坦承，將嬰屍假'淤是隨身物品裝在塑膠袋內，扔在急診室垃圾桶。警方事後循線找到女嬰遺體後，並循線查出上情。

法官認為，吳女並沒有前科，犯後也表示悔悟，相信她此後當知警惕，應無再犯之虞，因此給予緩刑，緩刑期間交付保護管束。

(中時電子報)