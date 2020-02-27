周三標普500指數連續第5日收黑。雖然美股跌勢已較前幾日放緩，但由於投資人對新冠病毒疫情的相關消息作出反應，以及評估疫情發展可能造成的經濟影響，美股盤中走勢震盪。

周三收盤，道瓊工業指數跌123.77點或0.46%，為26,957.59點，較2月12日創下的歷史高點跌8.8%。標準普爾500指數跌11.82點或約0.38%，為3,116.39點，較上周三創下的歷史高點跌8%；早盤一度勁揚1.7%。那斯達克指數收漲15.16點或0.17%，為8,980.78點，較近期歷史高點跌8.5%。

標普指數11大類股以能源股表現最差，收跌近3%。科技股上漲0.4%，表現優於大盤。

美國食藥管理局官員警告新冠肺炎疫情恐將演變成大流行。德國表示該國正瀕臨疫情流行，且恐已無法追蹤所有感染鏈。挪威宣布首例確診。周三中國境外新增新型冠狀病毒感染病例數首度超越中國境內。

紐約州納蘇郡（Nassau）衛生部門官員表示，他們正在監測83位曾到過中國，並可能接觸過確診者的人，但紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）稱該州目前尚無確診病例。這些消息都使美股盤中陷入劇烈震盪。

(時報資訊)