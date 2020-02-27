新冠肺炎在世界各地爆發感染，但一年一度的大甲媽祖遶境即將要舉辦，究竟該不該舉辦引發議論。新港文教基金會董事長、醫師陳錦煌在臉書上認為恐成防疫破口；陳今天接受電台採訪時建議，看能不能透過網路VR的方式，讓大家可以在家裡感受進香氛圍，做「心靈遶境」。

陳錦煌說，就算更進一步思考縮小規模，防疫的缺口都還是在，奉勸大甲鎮瀾宮董事長顏清標還是仔細考量，他說媽祖會保佑大家，萬一大家太相信保佑，忽略防疫措施怎麼辦？做一個主辦單位要把可能的風險都注意到，要事先預防，這是負責任的主辦單位要想的。

主持人周玉蔻問是不是顏清標在做政治攻防？陳錦煌質疑，顏清標應該是有難言之隱，要解釋成政治攻防也可這麼說，拜三十幾年的大甲媽祖遶境，成為有規模的商業活動，應該都簽約了，總是要有處理的方法，政府如果下令，這樣就對這些廠商就有根據了。

陳錦煌認為應該讓他找一個台階下，比如用其他的方法，比如信眾不要到現場，透過網路VR的方式，在家裡也能感受到進香的氛圍，人就不要來了，可以在家做「心靈遶境」，這可能是兩全其美的方式。

陳錦煌說，媽祖是在大家心裡，但是因為發生疫情，新冠肺癌逝口沫就可以傳染，可能感染病例如果混進來，誰都有風險，看是不是延期或是等疫情結束在辦。

(中時 )