新冠肺炎在全球掀起嚴重疫情，造成數千人失去性命、數萬個家庭破碎或被迫分隔兩地。隨著疫情持續延燒，TVBS邀集各頻道旗下主播、主持人藍心湄、梁赫群、陳鳳馨、莎莎、蘇宗怡、曾子余；藝人黃子佼、演員梁舒涵、羅平、楊晴及網紅江坤俊、雷議宗、MAX等人自發性共同集氣，拍攝短片為全球加油打氣，提供溫暖的正能量，也為所有國人健康祈願祝福。

黃子佼為全球人民打氣。（圖／TVBS提供）

台灣深受新型冠狀病毒影響，民眾搶排口罩和搶購酒精的情況天天上演。主持人陳鳳馨感概，「數百年來，打敗人類的從來不是病毒，而是恐慌。」方念華則認為：「防疫召喚人性善良的力量，每個人從大我利益出發，做到公民本分，配合台灣中央防疫指揮，就是守護家園，也就是守護家人，守護自己。」黃子佼也加入影片拍攝計畫，要在抗疫時的艱難時刻，為全球華人加油打氣，呼籲大家「不要轉發來路不明的假消息，更要向疾管署和醫護人員致敬，表達感謝之意。」

有鑑於醫護人員感染事件紛紛傳出，同為第一線防疫人員的江坤俊也向醫護人員喊話：「我們都是在第一線對抗疫情的醫護人員，但我們也有家人在等我們。希望醫護同仁在照顧病人同時，也要好好保護自己。」藍心湄也呼籲，「多留一個口罩給醫護人員，就多一位保護我們的人！」有限的醫療資源也請留給真正有需要的醫護人員和患者。

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(中時電子報)