林青霞親筆信曝光。（圖／翻攝自上劇場theatreabove微博）

上劇場分享林青霞親筆信。（圖／翻攝自上劇場theatreabove微博）

新冠肺炎疫情持續蔓延，先前如黃曉明、章子怡等人都獻聲為醫護人員打氣。昨(26日)微博上傳出「國寶女神」林青霞寫親筆信致敬抗疫英雄，貼心的林青霞說：「我們心疼，我們流淚。只想告訴你們，你們並不孤單」，祈禱疫情早日結束，大家能早日功成返家。

昨「上劇場」微博發文透露收到林青霞獻給前線醫護人員的感謝信，信中寫道：「至前線抗疫英雄：這是一場沒有硝煙的戰爭，這是一場沒有流血的戰爭，這是一場史無前例的新世紀疫戰。你們的戰袍是防護衣，你們的頭盔是口罩，你們的戰場是醫院，敵人是無聲、無息、無色、無味，防不勝防的新型冠狀病毒」。

林青霞說：「全世界的目光正見證你們以敬業的精神、鋼鐵的意志、超凡的勇氣、悲憫的胸懷巡行在醫院的長廊，不分晝夜隨時應戰守護他人的生命。我們知道，我們明白，我們心疼，我們流淚。只想告訴你們，你們並不孤單，在大後方有無數的人在關懷、在支持、在為你們祈禱」。

最後林青霞表示：「前線的醫護人員，我深深的敬佩你們，希望你們繼續做好防護工作，保護自己、保護家人、保護同事、保護病人。在此，謹以最虔誠的心祝福各位，平平安安！健健康康！早日功成返家！與家人團聚！」最後屬名並標註日期2月23日，網友回應：「字好看，人美心善」、「真•永遠的女神」、「字寫得真好，落款大方」、「他們為我們負重前行，我們為他們盡心祈禱」。

(中時電子報)