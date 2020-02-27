由於新冠肺炎持續在亞洲蔓延，駐韓美軍和家屬都傳出確診病例，美國第7艦隊已開始全面篩檢戰艦和機隊人員。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，新篩檢要求適用於任何進出第7艦隊單位和軍艦戰機的軍方人員、訪客、平民，承包商與其他人員。不過，第7艦隊發言人凱利（Joe Keiley）24日晚說，目前還沒有任何跡象顯示，第7艦隊有任何人感染新冠病毒。

(中時電子報)