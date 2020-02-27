驚!駐韓美軍確診 第7艦隊全面篩檢 08:452020/02/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎持續在亞洲蔓延，駐韓美軍和家屬都傳出確診病例，美國第7艦隊已開始全面篩檢戰艦和機隊人員。 據《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，新篩檢要求適用於任何進出第7艦隊單位和軍艦戰機的軍方人員、訪客、平民，承包商與其他人員。不過，第7艦隊發言人凱利（Joe Keiley）24日晚說，目前還沒有任何跡象顯示，第7艦隊有任何人感染新冠病毒。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #第7艦隊 #駐韓美軍 #美國 #韓國 #日本 #篩檢 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 力戰新冠疫情 陸首度動用運20 15:332020/02/13 軍事 牽制陸 美巡洋艦穿越台海 07:552020/02/16 軍事 韓軍也中鏢！去過疫情重災區1000多官兵剉著等 09:102020/02/21 國際 軍事熱門新聞 驚!駐韓美軍確診 第7艦隊全面篩檢 - 軍事 夢碎！烏克蘭航發巨擘不賣陸了 - 軍事 土耳其設計新戰鬥機 先建立雷擊實驗室 - 軍事 空對地匕首 俄蘇57高超音速飛彈出世 - 軍事 解放軍戰機性能火速飆升 卻有大罩門 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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