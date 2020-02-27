黃捷臉書。

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自從高雄市長韓國瑜回歸高雄後，高雄市府的一舉一動都成了外界放大關注的焦點，近來新任高雄市運動發展局局長許文宗上任後重申韓國瑜的「賽馬場」政見，這讓高雄市議員黃捷超級傻眼！

黃捷在臉書上舉出三點，表示賽馬在高雄根本不可行！第一點認為，賽馬本身根本不符合高雄的城市脈絡，高雄本身不產「馬」，而若是要從零開始一個全新的產業，將耗費相當大的成本，既然如此，不如好好盤點高雄的生態、文化、歷史資源，思考甚麼才是屬於高雄的未來；譬如以「全台最大的海灣城市」做為賣點，大力推展海洋文化等。

第二點則注重在動保的議題，黃捷認為，動物表演、競技的訓練過程不僅殘忍，且強迫動物在人類面前做出超自然的動作與行為，更會對動物造成極大的心理與生理痛苦，近來國際上紛紛倡導注重「動物權利」，「動物表演（如：馬戲團、海豚秀等）」及「動物競技（如：賽馬、賽狗、鬥雞等）」逐漸受到一般大眾反對；而高雄市政府卻要大開倒車，令人不解。

第三點黃捷提到，「賽馬」活動本身就違反了現有的「動物保護法」，高雄市政府不應該為了馬上繳出成績單，而一味地追求速成，引進不屬於高雄歷史脈絡的產業，更將經濟發展建立在虐待動物的基礎點上。

黃捷在文末表示，她相信，唯有從高雄這塊土地上長出來的產業、文化，才能真正代表高雄，更相信，為了經濟發展而虐待動物，不會是高雄人的共識，請韓市長收回賽馬政策！

(中時電子報)