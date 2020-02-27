中共中央政治局常委會26日召開會議，指出當前大陸全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，經濟社會發展加快恢復，同時湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視，「加強疫情防控這根弦不能鬆，經濟社會發展各項工作要抓緊。」

路透引述大陸央視新聞聯播報導會議，要繼續集中力量和資源，全面加強湖北省和武漢市疫情防控；要加強北京等重點省份防控工作，堅決阻斷各種可能的傳染源。

會議指出，要鞏固排查和收治成果，切實控制傳染源、切斷傳播途徑；努力降低病亡率，及早實施醫療干預，儘量減少輕症轉為重症，提高醫用防護物資調撥和配送效率，儘快將急需物資送到救治一線。

要強化特殊場所和重點人群防護措施，養老、救助、兒童福利、精神衛生醫療等機構，人員密集、環境封閉，相關服務物件自身防護能力弱，要壓實屬地責任，實施更嚴格的管理措施，防止外部傳染源輸入。

會議強調，要精准穩妥推進復工複產，各級黨委和政府要把支持復工複產、恢復和穩定就業、暢通交通運輸、保障市場供給等各項工作做細做扎實。

對復工復產中出現的個別感染病例，應急處置措施要科學精準，要提高復工復產服務便利度，取消不合理審批。

此外，要繼續同世界衛生組織緊密合作，同相關國家密切溝通，協調防控措施，共同維護地區和世界公共衛生安全。

路透報導，大陸國家主席習近平周日表示，要加大宏觀政策調節力度，積極的財政政策要更加積極有為，要擴大地方政府專項債券發行規模，優化預算內投資結構。

大陸國務院周二召開常務會議，確定按市場化、法治化原則加大對中小微企業復工復產的金融支援，增加再貸款再貼現5000億元人民幣，用於中小銀行加大對中小微企業支援，並下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點。

(中時 )