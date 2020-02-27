韓國新冠肺炎疫情仍未受到控制，今（27）日再新增334確診病例，累計境內感染人數已達1,595人；此外，因應疫情急速升溫，韓美軍演也決定延期。

韓國昨（26）日單日就新增284例，使得境內確診人數突破千人大關，來到1,261人，昨日也新增1起死亡病例，死者是一名大邱新天地教會74歲教徒，死亡人數上升至12人。

韓聯社指出，確診病患多集中在大邱市及慶尚北道地區，截至昨日為止，大邱市共710例，慶尚北道317例，2個地區加起來總病例數就突破千人。

報導指出，目前，除確診病例外，韓國已對超過5萬人進行新冠肺炎病毒檢驗，約3萬多人結果呈陰性，2萬多人結果尚未出爐。

此外，韓聯社也指出，除了慶尚北道清道郡大南醫院爆發群聚感染，韓國還有另外3家醫院也出現醫護人員、病患確診情形，預料後續會再爆出大規模醫院群聚感染情形。

(中時電子報)