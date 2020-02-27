「三月瘋媽祖」活動是否舉辦，各界有不同看法，近日，插畫家謝立聖在臉書上表示，拜媽祖時腦中突乍現「病毒不長眼，人們要長腦！」這句話，一追問，媽祖竟霸氣給聖杯承認，對，我說的！

插畫家謝立聖在臉書上PO文分享，帶新的畫作給白沙屯媽祖過目，媽祖超喜歡，一連給了五個聖杯，接著詢問今年是否該前往北港進香，媽祖明確地給了個蓋杯表示「你不用喲！」他想自己患有高血壓，屬於高危險族群的確不方便前往，但同行的友人則沒問題，受聖杯允許後，便直接報名了。

謝立聖拜了一圈，返回媽祖面前，腦海中突然閃過「病毒不長眼，人們要長腦！」這句話，讓他立刻追問媽祖，「請問...剛剛那句是媽祖您說的嗎？」，而媽祖也給了一個聖杯說「對！」

謝立聖表示，他今年不會參加北港進香行程，但仍會透過網路關心，並建議原先要參加的人，可以擲杯問媽祖，若知道自己屬高風險族群，還是先取消較好。謝立聖也強調，非常時期要照顧好自己，明確掌握自身狀況，別逞強，也別一窩蜂的發瘋，病毒不會轉彎，但我們的大腦可以做判斷和選擇。

此外，謝立聖也在山邊媽祖求了籤，「生長江河慣御船 知翻覆有多端 青龍若遇當無恙 白虎相冲心膽寒」，意思大概是「天有不測風雲，人有旦夕禍福」，其實是在勸誡，「別仗勢著對環境的熟悉及熟能生巧的經驗，就沒有危機意識，運勢也是如此，要預防突發事件的發生，特別是春天」。

(中時電子報)