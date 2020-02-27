美國總統川普將開記者會說明防堵新冠狀病毒肺炎計畫，美股道瓊指數26日終場下跌0.46％、收26,957.59點，創2019年10月24日以來收盤新低，反映對疫情擴散的擔憂。台股27日開盤小漲3.34點，開在11,436.96點。

大型本土投顧指出，全球產業受新冠疫情影響不容小覷，不只蘋果下修第一季出貨，華為手機元月銷售量年減39％，OPPO、VIVO也將下修，PC、NB都不會太好看，2月營收可能月減逾5成，第二季隨之而來的砍單，也為可預期發生的狀況，現在要期待下半年的需求暴衝，恐怕為之過早。

台股雖力撐大盤但整理時間恐怕仍不足，個股表現將回歸基本面，5G基地台為短線市場焦點，散熱族群表態後，可注意CCL，氮化鎵將是今年聚焦新材料，比亞迪、寧德時代概念亦明顯表態，政策面偏多的風力發電個股，高殖利率個股為觀察重點。

指數持續震盪加劇，當有499檔股票跌破淨值後，不宜太過樂觀，產業面利多訊息，宜採短線操作，除非基本面真的夠強，才有機會續創新高，建議選股不選市。

(工商 )