穆迪調降今年全球車市預期 09:472020/02/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 穆迪宣布調降今年全球車市預期，認為因新冠病毒疫情爆發抑制市場需求，同時也打亂汽車業供應鏈，預料汽車銷售衰退幅度比先前預測還大。 穆迪指出，COVID-19疫情以及更嚴格的排放規定，都是造成車市下滑的原因，該機構預測，2020年全球車市銷售將從去年的9,030萬輛降至8,800萬輛，衰退幅度由原估的0.9％調整至2.5％。 根據穆迪的最新預測，估計中國車市銷售萎縮2.9％，西歐汽車銷售銳減4％，美國銷售下滑1.2％。 (工商 ) #車市 #穆迪 #預測 #銷售 #調降 也許您會感興趣 推薦閱讀 車市回春路迢迢 04:092020/02/23 專題周報 IMF因疫情下調中國GDP增長預測 16:282020/02/23 財經 疫情波及 IMF下修全球及陸GDP 04:102020/02/24 焦點新聞 陸占全球GDP增量1／3 唇齒相依 04:102020/02/24 焦點新聞 陸挺企業復工 調降電氣價格 04:102020/02/24 焦點新聞 染疫 大陸今年GDP成長率 IMF下修估至5.6％ 04:102020/02/24 財經要聞 防疫果斷應變 廣東公衛警報調降 04:092020/02/25 焦點新聞 陸車市下滑 賓士母公司傳裁大陸員工 11:302020/02/25 財經 分析師郭明錤預測 2021年蘋果將推出ARM版Mac 15:222020/02/25 科技 專家傳真－大數據時代下 預測分析如何助銀行業開發信貸客群 04:102020/02/27 產業特刊 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 台積電7奈米是假的？ 英特爾嗆聲卻栽在這製程 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 中華電反擊 588雙飽＋購機補貼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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