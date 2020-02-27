穆迪宣布調降今年全球車市預期，認為因新冠病毒疫情爆發抑制市場需求，同時也打亂汽車業供應鏈，預料汽車銷售衰退幅度比先前預測還大。

穆迪指出，COVID-19疫情以及更嚴格的排放規定，都是造成車市下滑的原因，該機構預測，2020年全球車市銷售將從去年的9,030萬輛降至8,800萬輛，衰退幅度由原估的0.9％調整至2.5％。

根據穆迪的最新預測，估計中國車市銷售萎縮2.9％，西歐汽車銷售銳減4％，美國銷售下滑1.2％。

(工商 )