空方占上風，3月台指期、金融期及電子期今日聯袂開低。

永豐期貨表示，台指期週三下跌120點至11421點。價差方面，台指期轉為逆價差-12.62點，電子期逆價差擴至-0.42點，金融期轉為正價差0.49點。現貨部分，三大法人賣超341.19億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5522口至4700口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5993口至21461口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少6995口至3531口。

永豐期貨表示，週三美股電子盤與週二白天一樣出現反彈，激勵台指期較夜盤跳高開出，雖然開盤後賣壓一度擴大，但現貨開盤後台積電、鴻海、台塑化陸續有買盤敲進，使台指期殺低至11365點後未再破底，午盤過後指數跌破11450點後行情呈現狹幅震盪整理，終場加權指數下跌0.92%至11433.62點，昨天台股偏弱的情況下，其中跌點貢獻較多的來自台積電、國巨、鴻海，跌幅分別為-1.09%、-9.07%、-1.46%。整體而言，雖然昨天台股回測11400點有守，但外資期現貨同賣，操作上不宜過早猜底進場，在肺炎疫情尚未完全落幕前，調降偏多部位握有現金相對安全。

(時報資訊)