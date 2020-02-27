印尼籍看護，在個人臉書張貼隔離醫院等資訊。（網友提供）

新冠肺炎疫情延燒，最新一例確診病例，是27例老翁的印尼籍看護，不料她昨日竟在個人臉書直播，還貼出藥袋曝光自己所在的醫院。新北市衛生局副局長許朝程指出，看護行為有違法之虞，同仁得知消息已緊急要求該名個案將影片跟貼文下架，她也已配合。

許朝程指出，《傳染病防治法》規定他人不得洩漏相關傳染病患者訊息，但病患自行洩漏，確實非常特殊，目前仍要研究病患「本人」是否也適用法條，要再去研究當初立法原意，仍要再行研議。

(中時 )