新冠肺炎疫情延燒，最新一例確診病例，是27例老翁的印尼籍看護，不料她昨日竟在個人臉書直播，還貼出藥袋曝光自己所在的醫院。新北市衛生局副局長許朝程指出，看護行為有違法之虞，同仁得知消息已緊急要求該名個案將影片跟貼文下架，她也已配合。
許朝程指出，《傳染病防治法》規定他人不得洩漏相關傳染病患者訊息，但病患自行洩漏，確實非常特殊，目前仍要研究病患「本人」是否也適用法條，要再去研究當初立法原意，仍要再行研議。
(中時 )
新冠肺炎疫情延燒，最新一例確診病例，是27例老翁的印尼籍看護，不料她昨日竟在個人臉書直播，還貼出藥袋曝光自己所在的醫院。新北市衛生局副局長許朝程指出，看護行為有違法之虞，同仁得知消息已緊急要求該名個案將影片跟貼文下架，她也已配合。
許朝程指出，《傳染病防治法》規定他人不得洩漏相關傳染病患者訊息，但病患自行洩漏，確實非常特殊，目前仍要研究病患「本人」是否也適用法條，要再去研究當初立法原意，仍要再行研議。
(中時 )
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