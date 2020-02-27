太陽能及半導體多晶矽寶德電化材料因太陽能市場競爭白熱化，去年底完成私募5億元，未能找到後續投資方，26日董事會決議聲請破產。華新持有寶德股份22.46％而受拖累，華新依去年底對寶德投資的自結帳面帳價16.8億元認列損失。

華新去年並無大陸出售商貿房產收益挹注，不鏽鋼行情相對處於低檔，去年前三季本期淨利仍有25.30億元，EPS為0.66元。寶德聲請破產，華新受累必須提列投資損失，華新今（27）日董事會將討論是去年度或是今年第一季認列損失，也將在下午4點召開法說會，寶德破產說明對華新影響。華新今日股價下跌0.15元而以14.05元開出。

寶德成立於2010年10月，實收資本額141.83億元，股東涵蓋華新、創鼎投資、行政院國家發展基金管理會、耀華玻璃股份有限公司管理委員會、財團法人中技社、中美矽晶等集團。寶德去年底辦理5億元現金私募，華新、國發基金及耀華玻璃均參與認股，使得國發基金及耀華玻璃持有寶德股份各增加至12.94％、華新持股從原先20.53％攀升至22.46％而為民股單一最大股東。

寶德表示，寶德目標是生產高品質太陽能級多晶矽，後來因太陽能製造產業低迷，太陽能多晶矽價格持續下探，導致建廠工程被迫延緩。2017年7月全面復工，2019年2月量產，但因太陽能級產品價格低於成本，導致無法量產，寶德決定轉型生產半導體級多晶矽，2019年6月產出符合半導體等級多晶矽產品，並通過下游客戶初步品質認證。

寶德指出，半導體產業驗證程序冗長，正式供貨前仍需足夠資金維繫公司運作。2019年2月起缺乏營運資金，寶德增資活動遍尋投資人未果。致使寶德現有存款不足，25日已到期銀行利息19,233,858元、而26日到期支票6,640,000元均無法支付，此外，有債權人25日以債權金額1,543,000元，對寶德部分資產進行動產查封之強制執行事宜。寶德帳面資金已不足清償現有債務，已無法繼續營運，26日董事會決議，依公司法第211條及相關規定向法院聲請宣告破產，員工及各債權人能依法律規定公平受償。

寶德步上大同集團旗下綠能科技宣告破產後塵，政府以國發基金、耀華玻璃名義投資寶德，踩到地雷，依持股比例估算損失金額逾19億元。華新昨日晚間發重訊，華新依去年底對寶德投資的自結帳面價值，認列損失金額約16.8億元。

華新表示，華新對寶德投資損失一案將提至今（27）日董事會討論，決定是去年或今年首季認列損失，也會在下午法說會說明。

(工商 )