英特爾為全球電競（eSports）觀眾將賽事推升到更高境界，將於2020年東京奧運會（Olympic Games Tokyo 2020）前夕，舉辦「英特爾世界公開賽（Intel World Open）」，遊戲玩家有機會在國際舞台與世界頂尖選手一較高下。自3月2日起，開放全球各地玩家報名參加，一同角逐英特爾世界公開賽冠軍。

英特爾遊戲和電競業務發展總監Mark Subotnick表示，英特爾於2018年舉辦英特爾極限高手盃大賽（Intel Extreme Masters，IEM）南韓平昌巡迴賽，我們很高興有機會在2020年英特爾世界公開賽提升電競賽事規模。全球有超過4.9億的電競迷，英特爾世界公開賽不僅彰顯了英特爾在電競領域的全球領先地位，也得以將頂尖巡迴賽事帶到全球最盛大運動賽事的舞台。

英特爾世界公開賽是英特爾與奧林匹克全球合作夥伴（Worldwide TOP Partnership）和國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）的合作延伸，此賽事將包括兩款知名電競遊戲：卡普空（Capcom）的《快打旋風5：冠軍版（Street Fighter V: Champion Edition）》和Psyonix的《火箭聯盟（Rocket League）》。《快打旋風5：冠軍版》的網路預選賽將於3月21日開打，《火箭聯盟》的網路預選賽則於5月2日揭開序幕。

任何級別的所有玩家都可以參加英特爾世界公開賽，並有機會加入國家、地區或區域代表隊。今年6月在波蘭的卡托維茲所舉行的現場預選賽將決定哪些隊伍能夠晉級東京電競冠軍巡迴賽。

決賽將在7月22日至24日於東京Zepp DiverCity場館舉行（與奧運會場同一區域），現場將聚集數百名電競迷共襄盛舉，所有隊伍也將一同角逐最高總獎金。《快打旋風5：冠軍版》總獎金為25萬美元，《火箭聯盟》總獎金為25萬美元。

英特爾在電競科技領導地位中所扮演的角色：以Intel Core i7和i9處理器領軍的英特爾電競科技在過去15年提供業界最佳的電競體驗。英特爾透過支持充滿活力的電競社群來啟發電競迷與電競選手的熱情，該社群匯集了業界忠實的合作夥伴，齊心協力提供一流的技術來推動此運動賽事發展。英特爾在端至端（end-to-end）解決方案中的領導地位將為電競未來注入動力，為下一個十億電競族群擴大電競市場。

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