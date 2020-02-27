中國新冠肺炎疫情燒出全球衛生安全商機，台灣微軟攜手在台生態系夥伴，發表創新AIoT監測口罩、溫度、空氣質量解決方案，與整合Office 365應用的Microsoft Teams全方位遠端工作解決方案，除聚焦這波疫情帶來的市場機會，後續亦看好應用於加速推動企業數位轉型帶來的商機。

台灣微軟首席營運長何虹表示，面對全球衛生安全正挑戰之際，微軟期以科技實力發揮創意，在這個特殊時期協助企業、醫療院所、學校等客戶共度難關。此回攜手夥伴生態系，除即時提供各種適合企業用戶的遠端工作解決方案外，並在短時間內開發出多種運用AI、IoT、雲端的口罩與溫度監測系統。

微軟此回運用在台物聯網強生態，與聯發科、ARBOR Technology磐儀科技、Smasoft偲倢科技、宜鼎集團與維新應用科技，共同開發出能供醫療院所使用的「口罩與紅外線溫度一站式檢測裝置」、「Azure Sphere 空氣品質檢測儀」、「溫度感測可穿戴設備」，及可用於製造業等廠房的「工業用掌上型紅外線溫度感測器」等熱圖像AI雲端及醫療解決方案。

另一方面，因應近期全球受疫情威脅局勢下，遠端工作需求急速升高，微軟在台的生態系夥伴包含中華電信、遠傳電信、精誠資訊、緯謙科技等，也在第一時間推出Microsoft Teams遠端工作解決方案，為企業客戶部署遠端工作工具。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉指出，受惠這波疫情帶動，Teams在今年2月的客戶部署量就較1月有翻倍的增長，除了高科技及製造業外，金融業與零售業的部署需求皆明顯湧現。

目前全球已有多達500萬間企業、2,000萬名的每日活躍用戶採用Microsoft Teams團隊協作工具，進行如視訊會議、通話、群組溝通、及文件共享與協作等工作。而其自由系統（Freedom）也透過 Power Platform 打造員工健康管理解決方案，協助企業即時掌握自家員工的健康狀況。與目前市面上推出類似功能的多種視訊會議相關解決方案不同的是，Teams最多一次能同時上線250人外，同時強調對資料安全之保護與外部資安威脅之防護，更重要的是具協作功能。

(工商 )