記憶體大廠美光科技（Micron）26日推出美光工業商數（IQ）合作夥伴計畫（Industrial Quotient Partner Program），並攜手宜鼎（5289）、研華（2395）等7家工業物聯網（IIoT）相關業者，推出工業用記憶體與儲存解決方案，合作打造完整生態系統，搶攻工廠自動化、智慧電網、醫療保健、航太和國防等領域龐大商機。

美光推出IQ合作夥伴計畫，創辦成員包括宜鼎、研華、華騰國際（ATP Electronics）、Greenliant、控創科技（Kontron）、Mercury Systems、Viking Technology 等記憶體模組或工業電腦業者。美光的 IQ 合作夥伴計畫所推廣的設計解決方案，可在如工廠自動化、運輸及國防系統等廣泛的物聯網應用上提供高品質、可靠且持久耐用的產品。

美光表示，IIoT正持續迅速地推動製造業的變革。這項改變除了將自動化和連網性延伸到傳統工廠之外，也在各種工業垂直應用催生對更多資料收集、溝通傳輸、即時分析和資料導向決策的強烈需求。IQ 合作夥伴計畫旨在滿足供應鏈的更大幅度整合及合作的需求。

研華科技工業物聯網（Industrial IoT）事業群總經理蔡淑妍表示，研華很高興能加入美光IQ合作夥伴計畫。美光與研華擁有相同的工業商數（IQ）價值觀，因此能與提供業界生命週期長、優質且可靠的解決方案的美光成為合作夥伴，讓我們能夠在工廠自動化、醫療及智慧交通應用能提供更完善的支援，而這些價值觀也是研華的顧客所正視的重點。

宜鼎國際副總裁吳錫熙表示，宜鼎非常期待與美光合作，因為我們都同樣致力於提供業界頂尖的整合解決方案，以應付最嚴苛的環境。這次合作有助帶領業界邁向人工智慧物聯網（AIoT）的未來。

(工商 )