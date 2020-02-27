處理器大廠美商超微（AMD）宣布擴展AMD Ryzen嵌入式產業體系，推出兩款全新AMD Ryzen R1000嵌入式低功耗處理器，為客戶提供從6～10W的全新熱設計功耗（TDP）範圍。此外，AMD宣布藍寶科技、SECO、Simply NUC等多家新客戶廠商推出搭載AMD Ryzen嵌入式處理器的新款迷你PC。

AMD全球副總裁暨嵌入式解決方案總經理Rajneesh Gaur表示，AMD為嵌入式產業開啟高效能運算的新時代。我們藉由AMD Ryzen嵌入式處理器的尖端科技呈現4K解析度的沉浸式繪圖效果，現在更透過全新低功耗Ryzen R1000嵌入式處理器在各種省電解決方案中為使用者提供卓越效能。

在2019年4月，AMD擴充Ryzen嵌入式處理器陣容，推出AMD Ryzen R1000嵌入式SoC。基於「Zen」CPU以及Radeon「Vega」繪圖核心打造的Ryzen R1000嵌入式處理器，提供相較於前一代AMD R系列嵌入式處理器，高出3倍的每瓦CPU效能，以及比對手產品高4倍的每元CPU與繪圖效能。

AMD推出的Ryzen R1102G與R1305G嵌入式處理器為AMD Ryzen R1000嵌入式系列新產品，針對高效率功耗表現量身打造。兩款新處理器的TDP分別為6瓦與最多10瓦，並讓客戶能以較少的DIMM與較低的電源需求，降低系統成本。這些嵌入式處理器憑藉較低的功耗，讓客戶能開發無散熱風扇的系統，藉以拓展新市場，讓更多客戶也能享受Ryzen嵌入式處理器的強勁效能。兩款新處理器預計在3月底開放訂購。

眾多客戶採納Ryzen R1102G與R1305G嵌入式處理器，其中包括Kontron推出可擴充迷你ITX平台，Simply NUC推出名為Red Oak的新款迷你PC，提供平價主流效能解決方案，將成本優化功能整合到旗下搭載Ryzen嵌入式處理器的迷你PC。

在2019年12月，AMD與OEM合作夥伴宣布針對搭載AMD Ryzen嵌入式處理器的迷你PC組建開放產業體系，為產業提供包括顯示器／數位看板、企業級以及工業運算等產品。產品持續擴增，其中包括藍寶科技新款4x4平台搭載AMD Ryzen嵌入式處理器－推出BP-FP5與NP-FP5嵌入式主機板、Simply NUC推出新款Post Oak與Red Oak迷你PC，分別搭載Ryzen R1000以及V1000嵌入式處理器、SECO旗下搭載AMD Ryzen嵌入式處理器的Mini PC KIT產品UDOO BOLT GEAR，能同時驅動4台4K解析度、60 fps畫面更新率的螢幕。

此外，OnLogic宣布先前發表搭載AMD Ryzen嵌入式處理器的迷你PC開始出貨。

(工商 )